السجن المشدد 6 سنوات.. نهاية ديلر الهيروين فى مينا البصل

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم حكما يقضي بمعاقبة بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة مينا البصل بالسجن المشدد 6 سنوات.

قرار جنايات الإسكندرية

كما قررت هيئة المحكمة تغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

هيئة المحكمة

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدي منير.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم، في منطقة مينا البصل في القضية القضية المقيدة ،برقم 7318 لسنة 2023 جنايات.

تحريات ضباط مكافحة المخدرات

كانت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، قد أفادت بأن المتهم "ر.ع.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من منطقة مينا البصل مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب التأكد من صحة المعلومات التي أكدتها التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة وعقب تنفيذ القرار تم استهدافه بمأمورية مكبرة نجحت في ضبطه.

مأمورية لضبط المتهم

وقام ضباط المأمورية بتفتيش المتهم عثر بحوزته علي عدد 5 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وحرر رجال الأمن محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المعمل الكيميائي

وكشف تحليل المعمل الكيميائي، أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 41.22 جرامًا، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد الاطلاع على المواد 2/304 و313 والمواد 2/1 ، 1/38 ،1/42 من القانون 60/182 والمعدل من البند الثاني من الجدول الأول، أصدرت حكمها على المتهم.