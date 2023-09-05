الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات دمنهور تصدر حكما بالإعدام لمزارع قتل جاره في البحيرة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسه رئيساً، وطاهر نبيل النحاس رئيسا وأحمد عادل شاهين رئيسا وأمانة سر محمد صالح السيد، الحكم  بالإعدام لمزارع وذلك لقيامه بقتل جاره انتقاما منه لمعاتبته بسرقة عدد من أشجار المانجو، قام بزراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية بدائرة مركز شرطة بدر  بمحافظة بالبحيرة.

أحداث واقعة القتل

  وترجع أحداث الواقعة ليوم 21/10/2022 بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة حيث قام المتهم "محمد عبد الغنى عبد السلام حشيش" ويعمل  مزارع ومقيم عزبة الشهادة  بقرية أبو الخاوى التابعة لدائرة مركز كوم حماده بقتل جاره المدعو "على مبروك عبد الفتاح السيد"  سابق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم واعد لذلك السلاح النارى 

وافتعل مشاجرة عمدا قام خلالها بقتل المجنى عليه وإزهاق روحه .

أخطأ بقتل مزارع بمركز بدر 

تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغا من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول جثة المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية متعددة أودت بحياته.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي برئاسة العقيد محمد الشاذلى، أن سبب الواقعة قيام المتهم وأولاده باقتلاع بعض أشجار المانجو التى سبق للمجنى عليه زراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية متعمداً بذلك إثارة حفيظة المجنى عليه وذوية عاقدا العزم ومبيتا النية على قتل أحدهم إذا مانشبت مشاجرة وأعد لذلك السلاح المستخدم " مسدس " وحمله بطيات ملابسه متأهبا لحضور المجنى عليه وذوية لبلوغ مقصده ولدى حضورهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم للأشجار المقتلعة نشبت بينهم مشاجرة اشهر المتهم على إثرها السلاح النارى المضبوط من طيات ملابسه وأطلق منه صوب المجنى عليه أعيرة نارية قاصدا إزهاق روحه لإصابة بموضع الجرح النارى الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والذى أودى بحياته.

حيث تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

إحالة المتهم للمحاكمة

وقررت نيابة مركز كوم حمادة برئاسة المستشار ابراهيم المنشاوى، إحالة المتهم للنيابة العامة لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبتة طبقا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه على ذمة القضية وتداولت هيىة المحكمة أوراق القضية خلال جلساتها وأحالت أوراقها الشهر الماضى لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامة والذى أيد قرار المحكمة لتصدر قرارها المتقدم بجلسة اليوم.

جنايات دمنهور مركز بدر مزارع يقتل جارة اشجار المامجو محافظة البحيرة

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