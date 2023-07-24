الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جنايات الإسكندرية" تقضى بإعدام قاتل زوج طليقته فى الدخيلة

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، حكمها بإعدام المتهم بقتل زوج طليقته ودفنه في منطقة الدخيلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، وعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسى، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

البداية مع تلقي أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليه فى إحدى مناطق دائرة القسم والمتهم مرتكب الواقعة.

فريق البحث نجح في كشف غموض الواقعة وتبين أن المتهم "ى.م" موظف خدمات، وراء قتل المجنى عليه "م.م"، بسبب خلافات سابقة بينهما، وهدد المتهم من قبل المجنى عليه عدة مرات بإزهاق روحه، بسبب أن المجنى عليه قد تزوج من طليقته، وبعد فترة حاول المتهم ردها إلى عصمته مرة أخرى.

وتبين من التحريات أن المتهم بيت العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بأن استدرجه إلى أحد الأماكن النائية، بمنطقة العجمى، لإنهاء تلك الخلافات وتعدى عليه بسلاح أبيض سكين بعدة طعنات متفرقة من جسده، ثم قام بضربه على رأسه بقطعة رخام عدة مرات حتى توفى، وحفر له مكانا فى الرمال ودفنه، وتركه وفر هاربًا.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة تولت التحقيقات، التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتى استمعت إلى ضابط التحريات فى الواقعة، والذى أكدا أنه لا وجود دفاع شرعى من قبل المتهم.

واستمعت المحكمة لأقوال الطبيب الشرعى، الذى أكد أن الإصابات الطعنية والقطع بمستوى الحواف بالرئة والنزيف الدموى وكذلك تهشم الجمجمة، أن كل منهما كاف فى حد ذاته وبمفرده أن يحدث الوفاة، وبناء عليه قررت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمها بالإعدام على المتهم.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إجماع الأراء الطبيب الشرعي المستشار محمد عبد الحميد الخولى بمديرية أمن الإسكندرية تحريات ضباط مباحث قسم شرطة خلافات سابقة محكمة جنايات الإسكندرية محكمة جنايات منطقة الدخيلة

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