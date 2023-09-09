الجميع يحتفل بمئوية «فنان الشعب» سيد درويش

تحتفل مصر بمئوية فنان الشعب الراحل سيد دوريش، أحد أهم من أثر في تاريخ الفن والإبداع المصري والعربي، والتي انتقلت كلماته وألحانه لتنطلق في الفضاء العالمي بالرغم من أن حلته في الحياة كانت قصيرة.

وخلال الأيام القادمة، تحتفل مجموعة كبيرة من الجهات والهيئات والمؤسسات والنقابات بفنان الشعب وتمتد الفعاليات عبر ربوع المحروسة احتفالا بفنان الشعب وبفنه العبقري.

أكاديمة الفنون

أعدت أكاديمية الفنون، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتور محمود مخيمر المدير التنفيذى للمركز الأكاديمي للثقافة والفنون، احتفالية خاصة احتفالا بمئوية فنان الشعب سيد ردويش تتضمن عددا من الفعاليات، بدأت 3 سبتمبر الجاري وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه وتتضمن ندوات وعروض مسرحية.

البداية مع مسرحية "سيد درويش" من بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يعرض دور الفنان الشعبي سيد درويش والفنانة لقاء سويدان تشارك في شخصية "جليلة العالمة".

ويوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري تقام مسابقة لاكتشاف المواهب في العزف والغناء لأعمال فنان الشعب سيد درويش في تمام الشاعة الواحدة ظهرا.

ويوم 14 سبتمبر يقام حفل مركز تنمية المواهب، في تمام الساعة السادسة مساء، ويوم 17 سبتمبر تقام ندوة “سيد درويش وجدان الشعب” تحت إدارة الدكتور محمد شبانة في تمام السادسة مساء، كما يقام حفل مجموعة موسيقى عربية لأعمال سيد درويش يوم 20 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساء، ويقام يوم 24 سبتمبر معرض للوحات مسابقة الرسم للطفل في تمام الساعة السادسة مساء، ويقام المعرض في اليوم التالي في الموعد نفسه ايضا، وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري تختتم الفعاليات بأوبريت العشرة الطيبة لطلاب الأكاديمية في تمام الساعة الثامنة مساء.

علي الحجار يحتفل بنقابة الصحفيين

يحيي الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك اليوم ١٠ سبتمبر برعاية قناة "الحياة".

وأكد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية أن الاحتفالية الكبرى تقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتنقلها قناة "الحياة" حصريًا على الهواء مباشرة.

مسارح الأوبرا في 3 محافظات

تنظم دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالا بمئوية فنان الشعب سيد درويس، عددا من الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يقام حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 17 سبتمبر الجاري، ويحتضن المسرح الصغير ندوة ثقافية تستضيف كلًا من: الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، ومحمد درويش بمشاركة جمعية أصدقاء سيد درويش وفرقة تراث سيد درويش، يوم 13 سبتمبر الجاري، كما تنظم صالوناً ثقافياً عن تراث سيد درويش الموسيقي، يوم 19 سبتمبر الجاري.

وتفيم أوبرا الإسكندرية حفلا لفصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، 16 سبتمبر الجاري، وحفلا لفرقة الأوبرا للموسيقى والغناء العربي على مسرح "سيد درويش"، 21 سبتمبر، وحفل لفرقة تراث سيد درويش، 23 سبتمبر، وصالون ثقافي يتحدث عن السيرة الذاتية لفنان الشعب يضم عرضًا فنيًا لبعض أغانيه والحديث عن تاريخ كل أغنية، كما يعرض نادي السينما فيلم "بصمات"، عن السيرة الذاتية لسيد درويش، ويستضيف نخبة من المتخصصين لعرض تاريخ وأعمال فنان الشعب، وذلك يوم 27 سبتمبر. ويُقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لفصل كورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب 17 سبتمبر الجاري.

المجلس الأعلى للثقافة

يًقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية، تستهل بعرض فيلم تسجيلي قصير عن مسيرة عطاء الفنان الراحل، بمشاركة الموسيقار راجح داوود، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، والدكتورة رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، والشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحي والمترجم، والدكتورة نانسي إبراهيم الناقدة ومدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، بجامعة قناة السويس، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وذلك بالخامسة مساء الخميس 14 سبتمبر الجاري، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

دار الكتب

تُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة، حيث تُقيم الدار معرِضًا وثائقيًا ببهو المجلس الأعلى للثقافة، يتضمن أهم ما كُتب عن الفنان "سيد درويش" في الصحف والمجلات والدوريات -إبان حياته وبعد رحيله-، كما تًنظم الهيئة احتفالية خاصة بمقر دار الكتب بكورنيش النيل بالثانية عشرة ظهر الأربعاء ١٣ سبتمبر الجاري.

مركز الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفلًا فنيًا لفرقة "تراث سيد درويش"، والتابعة لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش" بالثامنة مساء السبت السابع عشر من سبتمبر الجاري ويقيم بيت الغناء العربى، التابع للصندوق ، "صالون مقامات بيت الغناء العربي"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية بعنوان "سيد درويش عبقري الموسيقى وإمام الملحنين" ويستضيف الصالون الفنان هاني عادل إبراهيم وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس الرابع عشر من سبتمبر الجاري.