السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يستقبل مستشار الرئيس الفلسطينى لتعزيز التعاون الدينى والإفتائى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم السبت، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، بمقر دار الإفتاء المصرية ظهر اليوم لبحث تعزيز التعاون الديني والإفتائي. 

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القضية الفلسطينية قضية كل مصري وعربي

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الفلسطينية وما بذلته مصر من جهود من أجل القضية الفلسطينية التي هي قضية كل مصري وعربي، كما استعرض فضيلة المفتي ما حققته الدار من تطور وإنجازات خلال الفترة الماضية. 

وأشاد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين -من جانبه- بما تبذله دار الإفتاء المصرية من جهود كبيرة في ضبط البوصلة الإفتائية ومواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح صورة الإسلام خاصة في الغرب.

 

وكان الدكتور شوقي علام، شارك صباح اليوم، في فعاليات المؤتمر العام الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تعقده وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، حيث أكد في كلمته أن المؤسسات المعنية بتجديد الخطاب الديني بجميع مجالاته وحقول العمل فيه على المستوى العلمي والدعوي والإفتائي لا بد أن تسارع إلى فهم واستيعاب مستجدات العصر، ووسائله التي تهدف إلى سرعة التواصل وتبادل المعلومات، وإلا صار الخطاب الديني محصورًا في واقع قد تجاوزه الزمن منذ عقود.  


انطلاق فعاليات المؤتمر


وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية وعلماء الدين بالعالم، وبدأ الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت.

القضية الفلسطينية قضية كل مصري وعربي مستشار الرئيس الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين دار الافتاء مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام

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