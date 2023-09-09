السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍ لمخالفات بناء بحي شرق أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات والمخالفات مستمرة بالمراكز والأحياء على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة رصد المخالفات ومتابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى على أن يتم وتطبيق القانون على المخالفين والتعامل معها بكل حزم ودون تهاون أو تقاعس لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسؤولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

غرفة إدارة أزمات لتلقي الشكاوى 

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعدٍ لمخالفة بناء بحي شرق ضمن الحملات المستمرة التي يتم شنها عقب رصد المخالفات تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ وبمشاركة عبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي، رئيس الحي.

وتمت إزالة سقف الدور سادس علوى بتقسيم فوزية نجيب، وإزالة أعمدة الحوائط بالدور الرابع عشر بتقسيم البترول وازالة بناء سور مخالف ورفع الانقاض بمنطقة اسماعيل الشريف بالوليدية فضلاً عن إزالة وإيقاف أعمال تحويل شقة من سكني لغرض تحويلها إلى تجاري بشارع احمد عبد الكريم أمام المعهد الفني الصحي، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات ازالة التعديات والمخالفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رصد المخالفات ومتابعة المخالفات تطبيق القانون على المخالفي

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