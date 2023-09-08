"100 يوم صحة".. إجراء 63 عملية مجانية بمستشفيات الصحة فى أسيوط (صور)

أعلن د.محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الجمعة، استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بإجراء 63 عملية مجانية بمستشفيات الصحة ضمن مبادرة "100 يوم صحة".

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بأسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير الخدمات الطبية للمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة، وبناءً علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورعاية وإشراف وكيل الوزارة.



◘ صحة أسيوط: المبادرة تهدف لتوفير أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين

أضاف أن ذلك يأتي بضرورة توفير أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

وأجرت مستشفيات الصحة بالمحافظة اليوم 63 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، حيث أجرت مستشفى ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان أحمد، مدير مستشفي ديروط المركزي اليوم الجمعة عدد 16 عملية جراحية مجانية بواسطة دكتور محمد فوزي أحمد ودكتور أحمد رأفت غانم ودكتور محمد الخطيب ودكتور أحمد علي حسين ودكتور ودكتور رمضان محمد ودكتور سامر ودكتور ناجح هواري ودكتور محمود عبدالباسط ودكتورة منار إبراهيم ودكتورة دعاء هاني ومعاونة أطباء التخدير دكتور ياسر محمد عبدالمالك ودكتور محمد عبدالتواب وبمعاونة فريق من هيئة التمريض بالمستشفى.

فيما أجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 7 عمليات جراحية مجانية، اليوم الجمعة، تنوعت بين 3 عمليات استئصال لحمية ولوزتين قام بإجرائها دكتورة أسماء أحمد بخيت ودكتور محمد جمال عمران بمعاونة طبيب التخدير د.نور أحمد عيسي وعدد 2 استئصال مرارة و 2 فتق إربي قام بإجرائها دكتور مختار داوود بمعاونة طبيب التخدير دكتور حسام زارع.

بينما أجرى مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط بقيادة دكتور محمد جمال أحمد، مدير مستشفى الايمان العام اليوم الجمعة 8 عمليات مجانية تنوعت بين 7 عمليات جراحة و1 عملية عظام.

بينما أجرى مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور إيهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 8 حالات ولادة قيصرية بواسطه دكتور روماني نادي ودكتور روماني وديع ودكتور شحاته عثمان ودكتور عماد عطيه بمعاونة طبيبة التخدير دكتورة هالة محمود.

وفى مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 2 عملية قيصرية.

وفى مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور أيمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء عدد 8 حالات في قسم الإصابات والطوارئ.. إصابات متعددة بواسطة دكتور عبدالباقي محمود إخصائي الجراحة، ودكتور ميلاد مراد يوسف إخصائي العظام بمعاونة دكتور هيثم علاء الدين كمال إخصائي التخدير.

وأجرى مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد أنور رياض اليوم 14 عملية مجانية تنوعت بين 6 عمليات أنف وأذن و5 عمليات نساء و2 عملية عظام و1 عملية جراحة عامة وأجريت العمليات بواسطة دكتور محمد سعد ودكتورة سناء محمد ودكتور أحمد علي بقسم النساء والولادة ودكتور بيشوى سامى بقسم العظام ودكتور مدحت رمضان بقسم الجراحة ودكتورة رانيا نبيل ودكتور ميخائيل ميخا بقسم الأنف والأذن وبمعاونة أطباء التخدير دكتور ريمون مزرق ودكتور إبرام فرج ومعاونة فريق التمريض مس حكيمه سمير ومس غادة عثمان ومس دينا فتحى ومس ريهام محمود ودعاء مرزق وإيراندا عبدالحافظ ومس نادية إسماعيل ومحمد عبدالسلام.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الأسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين، خاصة ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي وغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه، أكد وكيل صحة أسيوط أن القطاع الصحي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة، خاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة.

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