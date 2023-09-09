محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بيشة قايد الثانوية

في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، وضمن افتتاح مشروعات جديدة، افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والمقامة على مساحة 3407 أمتار، ومكونة من 4 أدوار تضم 9 فصول دراسية وحجرات (مدرسين- إخصائي اجتماعي– إخصائي نفسي- تربية موسيقية- إدارة وشبكات– كمبيوتر– مجالات– تحضير دروس- طبيب)، بالإضافة إلى مكتبة ومعمل مطور وبتكلفة إجمالية 7 ملايين و651 ألف جنيه.

المحافظ يشدد على تفعيل الأنشطة المدرسية

وتفقد المحافظ ومرافقوه أركان المدرسة، مؤكدًا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات، والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة، طبقًا للمنهج المدرسي، وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول، لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وخلال الافتتاح، أعلن المحافظ عن الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي– الإسكان– الطرق والكباري- الأبنية التعليمية– الشباب والرياضة– الكهرباء)، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة، وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

افتتاح 41 مشروعًا خلال سبتمبر

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر سيشهد افتتاح 41 مشروعًا، بإجمالي عدد فصول 495 فصلًا، وبتكلفة إجمالية 242 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها، وابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة.

من جانبهم، عبّر أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم، ومشاركته فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة، والتي تمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز الزقازيق.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبوالفتوح رئيس حي ثان، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.