السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أجهزة كولر الجديدة للتدريب فى الأهلى.. إليك التفاصيل

كولر
كولر

بدأ السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، في الاستعداد للموسم الجديد بالحصول علي كافة الضمانات التي تجعله يقود المارد الأحمر دون أي أزمات، سواء على مستوى صفقات اللاعبين، أو داخل غرف خلع الملابس، أو الأجهزة التي طلبها، بعد الانتظار حوالي 10 أشهر على استيرادها من الخارج.

وطلب كولر في نهاية الموسم المنقضي من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بتطوير غرفة الملابس وأرضية ملعب التتش من أجل تفادي الإصابات التي تطارد اللاعبين في العضلة الخلفية والأمامية بسبب سوء نجيلة الملعب التي اشتكي منها البعض مؤخرأ.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الكرة بالأهلي قامت بتلبية كافة الطلبات المتعلقة بالأجهزة الحديثة التي تنقص الفريق من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية وتفادي الإصابات والتأهيل قبل المشاركة في التدريبات.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني للأهلي تسلم أجهزة القياسات البدنية والفيزيائية وأجهزة خاصة بتتبع نشاط الجسم ومعدات التدريب المتطورة التى ستتم الاستعانة بها فى التدريبات على ملعب مختار التتش.

يانكون تسلم مدفعًا خاصًا بتدريب حراس المرمى

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة التي وصلت التتش عبارة عن كمية كبيرة من الحواجز والشواخص والمجسمات البلاستيكية ذات الطبيعة الخاصة التى تم تصنيعها وفقًا لأفضل المعايير ومن نفس النوعية التى تستخدم فى أكبر أندية العالم. 

وأوضح المصدر أن البلجيكي ميشل بانكون مدرب حراس المرمي تسلم مدفعا خاصا بتدريب حراس المرمى، كما يتم استخدامه لضبط استقبال الكرات من جانب اللاعبين أيضًا، خاصة أن الأجهزة بشكل عام تعمل على تحسين الوظائف فقط فى الملعب.

وكانت إدارة الأهلى قد قامت بعمل صيانة مبدئية لأرضية التتش، بعدما اتفقت مع شركة إنجليزية من أجل تغيير أرضية ملعب التتش على مرحلتين لكن الأمر النهائى والتطوير الكامل سيكون فى الفترة التى تم تحديدها خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.

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