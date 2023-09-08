قصة لا تنتهي.. كيف تتعامل إدارة الأهلي مع ملف المهاجم وآخر كواليس المفاوضات

لا تزال الجماهير الحمراء تنتظر إعلان إدارة الكرة بالنادي الأهلي عن صفقة مهاجم النادي الأهلي الجديدة عقب تعثر التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبك الكوري الجنوبي، لدعم هجوم الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الشد والجذب بين الجماهير وإدارة الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد خاصة بعد فشل إدارة التعاقدات في ضم لاعب خلال الميركاتو الشتوي الماضي والتعثر في الميركاتو الحالي، لا سيما بعدما تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لمناقشة ملف صفقة المهاجم الجديد ليتم تحديد اختيار المهاجم الجديد للأهلي.

إدارة الأهلي ترمي الكرة في مرمي كولر

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الدستور"، أن اجتماع الخطيب وكولر شهد عرض بعض أسماء المهاجمين على المدير الفني مع إمكانية رفع السعر المحدد لضم مهاجم جديد والتخلي عن طلبه في التعاقد مع البرازيلي سوزا والكونغولي جاكسون موليكا، بعد تمكسك أنديتهما في الحصول على أرقام مالية مبالغ فيها.

وأضاف المصدر أن السويسري طلب من الخطيب أن يتركه لينظر في العناصر المرشحة عليه لتدعيم هجوم الفريق أولًا ثم يخبره قبل شهر يناير القادم إذا كان يريد ضم مهاجم جديد أم لا.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب ألقى الكرة في ملعب كولر، والقرار أصبح في يد المدرب المعجب للغاية بقدرات صلاح محسن مع وجود كهربا أيضا، مع العلم أن كهربا سيغيب أول 6 مباريات في الموسم بسبب الإيقاف.

حقيقة انضمام المهاجم سوزا في يناير

وأكد المصدر أن اتفاقات إدارة الأهلي منتهية مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا ووافق اللاعب على الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء ووقع على العقود لمدة 3 مواسم، ولكن يتبقى فقط المفاوضات مع النادي الكوري.

وأضاف المصدر أن البرازيلي جوستافو سوزا لا يوجد لديه مانع في القدوم في أخر شهر ديسمبر القادم ليكون جاهزًا مع صفوف النادي الأهلي في بداية شهر يناير القادم، مع وجود الحق لسوزا الرحيل مجانًا عن الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

50 ملف للمهاجمين أمام كولر

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قدت عرضت علي السويسري مارسيل كولر 50 ملف للمهاجمين حتى يختار بينهم ويحسم الأمر أما الانتظار الانتقالات الشتوية المقبلة لضم سوزا أو الاختيار بين ال 50 مهاجم قبل غلق باب القيد الصيفي.

وكان مارسيل كولر أشاد باللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق وينوي مشاركته بشكل أساسي مع الفريق لما يقدمه من أداء رائع خلال المعسكر الفريق في النمسا.

ومن المقرر أن يحسم المدير الفني قراره بشأن أختيار مهاجم جديد قبل السفر إلى السعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي والتي ستقام يوم 15 سبتمبر الجاري.