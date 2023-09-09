المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي يسرق السيارات بالإكراه في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين كونا تشكيل عصابي لـ سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك والتسبب في إصابة قائدها بجروح في الجسم، بـ منطقة المعصرة، بالسجن المشدد 3 سنوات.

كانت أمرت نيابة حلوان الجزئية، إحالة تشكيل عصابة متورط في سرقة السيارات بالإكراه من قائدها والتسبب في إصابته ، إلى المحاكمة الجنائية ومصادرة سلاح الجريمة - سلاح أبيض- .

وتعود البداية عندما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم حلوان وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقات لذات العيار.



بمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك، كما أعترف أحدهما أنه تسبب في إصابة سائق عندما اكتشف سرقتهما لسيارته خلال الواقعة، فوجهوا له طعنة نافذة في الصدر وفروا هاربين.

وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهما واتهمها بمحاولة سرقة سيارته وعندما تدخل لمنعهما مزقوا جسده بسلاح أبيض.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق والتي قررت حبسهما احتياطيًا وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

استمرار حبس عاطلين يروجا مخدر الحشيش بدار السلام

وفي السياق ذاته، جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم السبت، حبس مسجلين خطر يتاجرا في مخدر الحشيش.، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.



وأمرت نيابة دار السلام الجزئية، حبس مسجلين خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش، ومصادرة المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



ونجحت الداخلية في ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض"مطواة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيقـ التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، مصادرة المضبوطات، وإرسالها للمعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عن ماهية المخدر وكميته وتأثيره.