يتقن الرأسيات.. ماذا قدم "موديست" المرشح لهجوم الأهلي؟

اقترب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، من الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة.

موديست هو أسم المهاجم الذي استقر الأهلي عليه بعد فشل المفاوضات مع جاكسون موليكا والبرازيلي سوزا، حيث ظهر أسم الدولي الفرنسي السابق سريعًا في الساعات الماضية واقترابه من الأهلي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 35 عامًا له باع كبير في الدوري الألماني وكان واحد من هدافي المسابقة في الموسم قبل الماضي مع كولن.

وكان موديست لعب الموسم الماضي لصالح دورتموند حيث تعاقد مع النادي الألماني بعد إصابة الإيفواري سابيستيان هالير بالكانسر.

وسيمضي موديست لاعب كولن الماضي على عقد مع الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده هذا الصيف مع بروسيا دورتموند ليتم إغلاق ملف المهاجم في الأهلي قبل أيام من بداية الموسم الجديد.

ماذا قدم موديست المرشح لهجوم الأهلي بالأرقام؟

لعب موديست في مسيرته التي امتدت لـ 16 عامًا مع الأندية 478 مباراة بمسيرته مع مختلف الأندية التي لعب لها، مسجلًا 178 هدفًا إضافة لصناعته 38 آخرين.

أبرز ما يميز موديست صاحب الـ 1.88 سم هو إجادته للرأسيات حيث سجل 40 هدفًا بالرأس في مسيرته وهو رقم كبير.

أيضًا يمتاز موديست بتنفيذ ركلات الجزاء حيث سجل 25 ركلة جزاء ناجحه في مسيرته، كما سجل 49 هدفًا حاسمًا للفرق التي لعب لها من أصل الـ 178 هدفًا.

أفضل مواسمه على الإطلاق كان موسم 2016-2017 عندما حل ثالثًا في جدول ترتيب هدافي البوندزليجا بـ 25 هدفًا.

وأتى موسم 2021-2021 قبل الماضي كثاني أفضل مواسمه مع كولن عندما حال رابعًا في جدول ترتيب الهدافين بـ 20 هدفًا.

أهم ما يميز موديست أيضًا كمهاجم هو تحركاته الكثيرة داخل منطقة الجزاء وتمركزه الدائم والخطر داخل منطقة الجزاء.