السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى بنى سويف

ضبط تاجر عملة
ضبط تاجر عملة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط مالك محل مصوغات ذهبية مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فـي النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية أمن القاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وايهامهم باستبدال عملات محلية وأخرى أجنبية والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم، وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام ضبط مالك محل مصوغات ذهبية مركز شرطة الواسطى عملات محلية وأجنبية النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى النيابة العامة

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