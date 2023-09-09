كولر يجهز صلاح محسن لقيادة هجوم الأهلي.. وثنائي الدفاع يربك حسابات السوبر الإفريقي

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، العمل على تجهيز صلاح محسن لاعب الفريق ليكون صاحب دور أساسي في خط الهجوم، وذلك على هامش الجلسات التي عقدها معه خلال معسكر النمسا وأثناء رحلة العودة إلى القاهرة.

وحرص كولر على الاجتماع مع صلاح محسن وأكد له أنه معجب بقدراته بعد أن تابعه عن قرب خلال فترة الإعارة، وأن عودته جاءت ليكون له دور مهم في الفريق ولكن مشاركته مرهونة بقدرته على التكيف مع طريقة اللعب وتنفيذ المهام المطلوبة منه خاصة ما يتعلق بالأدوار الإضافية بجانب دوره الأساسي في خط الهجوم.

وكشف مصدر بالأهلي أن كولر تحدث مع الجهاز المعاون له أن صلاح محسن نسخة معدلة من محمد شريف ويتميز عنه بامتلاكه السرعة والتحولات الذكية من الحالة الدفاعية إلى الهجومية ولكن ما زال ينقصه بعض الجوانب التي يجري العمل على ضبطها ليلعب بطريقة جماعية أكبر.

ويرغب كولر في الاستفادة من اللاعب بشكل مميز خاصة أن تجربة محمد شريف لم تكن سيئة بعد أن لعب كبديل وسجل 14 هدفًا خلال الموسم المنقضي، وهو رقم يمكن لصلاح محسن أن يتجاوزه بسهولة.

كولر في ورطة قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بسبب ثنائي الدفاع

في المقابل، أربك الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي حسابات السويسري مارسيل كولر قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي 15 سبتمبر.

وتعرض محمود متولي للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مران الفريق وتأكد غيابه لمدة شهر عن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي.

وتعرض ياسر إبراهيم، للإصابة في مران الأهلي، قبل مواجهة الفريق السلوفيني بعد شكواه من بعض الآلام في باطن القدم تسببت في غيابه عن المباراة الودية.

ومن المقرر أن يخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية وموقفه من المشاركة في السوبر الإفريقي.