عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان "وسط ترقب دولي.. قمة العشرين تنعقد في ظل أزمات كثيرة يشهدها العالم".

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الهندية "نيودلهي" لمتابعة قمة مجموعة العشرين وسط ترقب دولي، لما ستسفر عنه القمة في غياب رؤساء الصين وروسيا.

قمة "نيودلهي" تنعقد في ظل أزمات كثيرة يشهدها العالم، والتي يأتي على رأسها اتفاقية الحبوب والحرب الأوكرانية، وسلاسل التوريد والغذاء، وأمن الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن الخلاف حول البيان الختامي للقمة، ومناقشة الحرب الأوكرانية يجب أن لا يصرف الانتباه عن جدول الأعمال الرئيسي.

اعتزام الضغط لاتخاذ موقفًا أكثر صرامة ضد روسيا

واعتزام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الضغط لإتخاذ موقفًا أكثر صرامة ضد روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

"التوترات في المحيطين الهندي والهاديء وقضايا المناخ والتعاون الاقتصادي"، ستكون حاضرة على جدول أعمال القمة في ظل تأكيد نيودلهي التركيز على القضايا التي تهم الجنوب العالمي خلال القمة.

وأوضح مستشار الأمن الوطني الأمريكي أن الرئيس بايدن يأمل أن تظهر هذه القمة أنه يمكن للاقتصادات الكبرى في العالم أن تعمل معًا حتى في الأوقات الصعبة.