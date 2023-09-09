السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. اليوم

حملات مرورية
حملات مرورية

سادت الشوارع والميادين في محافظتيِّ القاهرة والجيزة، وخاصة المحاور والشوارع الرابطة بين المحافظتين حالة من السيولة المرورية، اليوم السبت، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات والطرق.

وشهدت محافظة القاهرة وتحديدًا كوبري أكتوبر وكوبري قصر النيل، انسيابية في حركة السيارات والطرق أمام القادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد وميدان التحرير، ومرونة في حركة المركبات بالاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من منطقة وسط المدينة إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت انسيابية متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الطريق الدائري.

كما شهد نفق الأزهر انتظامًا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر انتظمت الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما انتظمت حركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر.

وسيطرت السيولة المرورية على الكورنيش من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام ماسبيرو.

تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات، بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئي لكوبري أبو النمرس القديم، اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي وذلك لمدة 25 يومًا لإنشاء الجزء العلوي لمنزل كوبري أبو النمرس الجديد، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

الشوارع والميادين محافظتي القاهرة والجيزة السيولة المرورية حركة السيارات والطرق الخدمات المرورية

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