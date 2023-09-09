السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1240 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1240 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1240 مخالفة مرورية، بينها 600 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و521 مخالفات متنوعة، وضبط 15 سائقا بدون رخصة قيادة، و5 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و87 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4350 جنيهًا.

وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 21 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيهًا مصالحات.

في سياق منفصل حررت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، 2674 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا. 

مخالفات عدم ارتداء الخوذة والسيارات المتروكة

كما ضبطت أجهزة الأمن 660 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفعت 75 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

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