ميكنة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية في الشهداء بالمنوفية

بعد استلام مشروعات "حياة كريمة"..

تابع طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، برفقة منال عيدة، نائب رئيس المدينة أعمال تجهيز ملف تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية لربطها بنظيرها بالمدينة بشبكة واحدة بما يحقق الشفافية والمراقبة المستمرة لكل الأعمال، وذلك بحضور أخصائية التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة.

انتهاء مشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء

يأتي ذلك عقب انتهاء كثير من المشروعات في مركز الشهداء أولى المراكز التي شهدت مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنوفية مع مركز أشمون، حيث ظهرت ثمار المبادرة الرئاسية على المنشآت الحكومية والخدمات المقدمة لمواطني المركز.

وحرص طارق أبو حطب، على التأكد من انتظام عمل موظفي المركز، وإنجاز خدمات المواطنين على المستوى المطلوب وفق الموعد القانوني المحدد لها، وفق التعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

تفقد أرشفة الرخص بالمركز

واطمأن رئيس المدينة خلال تفقده المركز على الانتظام في متابعة المعاملات، وتسجيلها على النظام أولاً بأول، وأرشفة جميع الرخص مشدداً على الالتزام بالموعد المحدد لإنجازها، للتخفيف على المواطنين.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووصول الخدمات إليهم وفق الموعد القانوني لها.