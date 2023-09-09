السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يُجرى عددًا من اللقاءات على هامش قمة العشرين بالهند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية بنيودلهي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الرئيس السيسي التقى مع كلٍ من فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج، رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل.

أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

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