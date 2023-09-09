السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 انتصارات و10 أهداف تقود منتخب مصرللتأهل لنهائيات الأمم الأفريقية 2014

منتخب مصر
منتخب مصر

ست مباريات خاضها منتخب مصر في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2024، حقق خلالها خمسة انتصارات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وحصد 15 نقطة تصدر بها المجموعة الرابعة وتاهل للنهائيات بجدارة.

الفوز على غينيا بهدف مصطفى محمد 

بدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات الأمم الأفريقية 2024 بمواجهة غينيا يوم 5 يونيو 2022 باستاد القاهرة وفاز بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة 87 وأدار المباراة الحكم المورشيوسي أحمد إمتياز هيرال.

مثل مصر: محمد أبوجبل وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور " محمد مجدي أفشة ق 74 "  وأحمد سيد زيزو " مصطفى محمد ق 65 "وعمر مرموش" وإبراهيم عادل ق 74 “ ومحمد صلاح”.

مباراة مصر وغينيا بالقاهرة 

الهزيمة الوحيدة أمام منتخب إثيوبيا 

المواجهة الثانية كانت أمام إثيوبيا يوم 9 يونيو 2022 باستاد بينجو بمدينة ليلونجوي في مالاوي وانتهت بفوز المنتخب الإثيوبي بهدفين نظيفين وأدار المباراة الحكم البوروندي جاتو جاتو جورجيس.

مثل مصر:  محمد أبوجبل وعمر جابر ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف " عمر كمال عبد الواحد ق 41 " ومحمد مجدي أفشة " إبراهيم عادل ق 41 " وعمرو السولية " مهند لاشين ق 41 " وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش " أحمد رفعت ق 87 " ومصطفى محمد " أحمد عاطف ق 87".

عودة الثقة بالفوز على مالاوي

في الجولة الثالثة التقى مصر مع مالاوي يوم 24 مارس 2023 باستاد الدفاع الجوي وأدار المباراة الحكم الجابوني بيير أوتشو وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش في الدقيقتين 20 و45.

مثل مصر: محمد الشناوي ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي وأحمد سيد زيزو " مروان عطية ق 87 " وطارق حامد " حمدي فتحي ق 81 " ومحمود حمادة " إمام عاشور ق 68 " وعمر مرموش "أحمد عبد القادر 81 " ومحمد صلاح ومصطفى محمد " محمود كهربا ق 87".

مباراة مصر ومالاوي

الانتصار الأكبر في ليلو نجوي

في الجولة الرابعة التقى منتخب مصر مع مالاوي يوم 28 مارس 2023 باستاد بينجو في ليلونجوي وأدار المباراة الحكم الموريتاني دحان بايدا وانتهت بفوز كبير للفراعنة بأربعة أهداف نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو في الدقائق 4 و11 و21 و50.

مثل مصر: محمد الشناوي " محمد صبحي ق 46 " ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي " أحمد أبوالفتوح ق 70 " وأحمد سيد زيزو " مصطفى فتحي ق 57 " ومحمود حمادة " حمدي فتحي ق 70 " وطارق حامد وعمر مرموش " إمام عاشور ق 70 " ومحمد صلاح " أحمد حسن كوكا " 76"  ومصطفى محمد.

فوز على غينيا في مراكش

المواجهة الخامسة كانت أمام غينيا يوم 14 يونيو 2023 بمدينة مراكش في المغرب وأدار المباراة الحكم الغاني دانيل لاريا وانتهت بفوز منتخب مصر 2-1 وسجل الهدفين محمود تريزيجيه ومصطفى محمد في الدقيقتين 42 و79 .

مثل مصر : محمد الشناوي ومحمد هاني " أحمد رمضان بيكهام ق 67 " ومحمد عبد المنعم وعلي جبر ومحمد حمدي وأحمد سيد زيزو " مصطفى فتحي ق 90 " ومروان عطية ومحمود حمادة " حمدي فتحي ق 67 " وعمر مرموش " محمود تريزيجه ق 10 " ومحمد صلاح ومصطفى محمد " محمود كهر با ق 90 " .

 مسك الختام الفوز على إثيوبيا

مسك الختام في التصفيات كانت مباراة إثيوبيا يوم  8 سبتمبر 2023 باستاد الدفاع الجوي وفاز منتخب مصر بهدف سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 وأدار المباراة الحكم الجابوني 

مثل مصر: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر ومحمد حمدي " أحمد أبو الفتوح ق 90 " ومحمود حمادة ومروان عطية " إبراهيم عادل ق 67 " وحمدي فتحي " سام مرسي ق 90 "  ومصطفى فتحي " أحمد سيد زيز ق 77 " وعمر مرموش " طارق حامد ق 66 " ومصطفى محمد.

الفوز على إثيوبيا مسك الختام 

 

منتخب مصر تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2024 منتخب غينيا محمد صلاح مصطفى محمد

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