السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيلون ماسك يرفض طلب كييف لاستخدام ستارلينك فى الهجوم على روسيا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه رفض طلبا أوكرانيا لتفعيل شبكته "ستارلينك" للأقمار الصناعية في مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، العام الماضي، لاستخدامها في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك، وذلك خوفا من التورط في عمل كبير من أعمال الحرب.

وأدلى “ماسك”، بهذه التصريحات في منشور على منصة إكس، بعد أن أشارت شبكة "سي إن إن" إلى جزء من سيرة ذاتية جديدة لماسك تقول إنه أمر بإيقاف تشغيل شبكة "ستارلينك" بالقرب من ساحل القرم، العام الماضي، لتعطيل الهجوم الخاطف الذي كانت تعتزم أوكرانيا تنفيذه.

وأضاف “ماسك”، في المنشور، أنه لم يكن أمامه خيار سوى رفض طلب طارئ من أوكرانيا لتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول، ولم يحدد ماسك تاريخ الطلب الأوكراني كما لم تتطرق إليه السيرة الذاتية إلى هذه الجزئية.

وكتب ماسك: "كان الهدف بوضوح إغراق معظم الأسطول الروسي، إذا وافقت على طلبهم، كانت سبيس إكس ستتورط بشكل واضح في عمل كبير من أعمال الحرب وفي تصعيد الصراع".

وتتخذ روسيا، التي استولت على شبه جزيرة القرم الاستراتيجية، في عام 2014، من سيفاستوبول مقرا لأسطولها واستخدمته في حصارها للموانئ الأوكرانية منذ غزوها الشامل لكييف، في عام 2022.

ويطلق الأسطول الروسي صواريخ كروز على أهداف مدنية أوكرانية، بينما تشن كييف هجمات على سفن روسية باستخدام زوارق مسيرة.

الملياردير الأميريكي إيلون ماسك الاسطول الروسي سي ان ان منصة إكس سيفاستوبول

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