"شجرة تساوى حياة".. "مصر المستقبل" يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالشرقية

أقام حزب مصر المستقبل، مؤتمرًا لتدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة" لزراعة الأشجار المثمرة، بمحافظة الشرقية، والتي تبناها المهندس سمير أبو لبدة، الأمين العام لحزب مصر المستقبل بالشرقية.

حضر اللقاء كل من المستشار رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، والدكتور عصام قمر نائب رئيس الحزب، والدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، والدكتور حمدى مرزوق رئيس نادي الشرقية، وخالد بيومي نقيب موسيقيين الشرقية، وذلك بقاعة الشهيد المنسي بمقر نادي الشرقية.

وقال المهندس سمير أبولبدة، أمين عام الحزب بالشرقية، إنه قد أقدم على تفعيل تلك المبادة ليعم النفع على شوارع محافظة الشرقية من تحسين المظهر الجمالي، إلى جانب الاستفادة من الأشجار المثمرة، والتي تؤثر على المناخ بالإيجاب والنفع.

وأضاف أن الرئيس السيسي قد وجه مؤخرًا في مؤتمر المناخ بالعمل على زيادة الرقعة الخضراء والتشجير للحد من الاحتباس الحراري ولمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الدافع الذي جعله يتبنى تلك المبادرة انطلاقًا من محافظة الشرقية.

ومن جانبه، قال المستشار رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، أن انطلاق تلك المبارة من محافظة الشرقية هي فكرة رائعة ومواكبة لمطالب مصر الفترة القادمة تزامنًا مع تغيرات المناخ.

وأعلن رئيس الحزب اختيار حي كامل بمحافظة الشرقية سوف يتم تشجيره كاملًا بالأشجار المثمرة إهداءا من الحزب، كما أعلن الاستجابة لطلب تم تقديمه خلال المؤتمر لتشجير مدرسة بيشة قايد، حيث سيتم مد المدرسة بعدد كبير من الأشجار المثمرة.

مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"

مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"

مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"