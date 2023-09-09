السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شجرة تساوى حياة".. "مصر المستقبل" يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالشرقية

مؤتمر تدشين الحملة
مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"

أقام حزب مصر المستقبل، مؤتمرًا لتدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة" لزراعة الأشجار المثمرة، بمحافظة الشرقية، والتي تبناها المهندس سمير أبو لبدة، الأمين العام لحزب مصر المستقبل بالشرقية.

حضر اللقاء كل من المستشار رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، والدكتور عصام قمر نائب رئيس الحزب، والدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، والدكتور حمدى مرزوق رئيس نادي الشرقية، وخالد بيومي نقيب موسيقيين الشرقية، وذلك بقاعة الشهيد المنسي بمقر نادي الشرقية.

وقال المهندس سمير أبولبدة، أمين عام الحزب بالشرقية، إنه قد أقدم على تفعيل تلك المبادة ليعم النفع على شوارع محافظة الشرقية من تحسين المظهر الجمالي، إلى جانب الاستفادة من الأشجار المثمرة، والتي تؤثر على المناخ بالإيجاب  والنفع.

وأضاف أن الرئيس السيسي قد وجه مؤخرًا في مؤتمر المناخ بالعمل على زيادة الرقعة الخضراء والتشجير للحد من الاحتباس الحراري ولمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الدافع الذي جعله يتبنى تلك المبادرة انطلاقًا من محافظة الشرقية. 

ومن جانبه، قال المستشار رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، أن انطلاق تلك المبارة من محافظة الشرقية هي فكرة رائعة ومواكبة لمطالب مصر الفترة القادمة تزامنًا مع تغيرات المناخ.

وأعلن رئيس الحزب اختيار حي كامل بمحافظة الشرقية سوف يتم تشجيره كاملًا بالأشجار المثمرة إهداءا من الحزب، كما أعلن الاستجابة لطلب تم تقديمه خلال المؤتمر لتشجير مدرسة بيشة قايد، حيث سيتم مد المدرسة بعدد كبير من الأشجار المثمرة.

مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية
مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"
مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية
مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"

مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية
مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"
مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية
مؤتمر تدشين الحملة الشعبية المصرية "شجرة تساوى حياة"
حزب مصر المستقبل مواجهة التغيرات المناخية مؤتمر المناخ توجيهات القيادة السياسية زراعة الأشجار المثمرة

مواد متعلقة

ملتقى الأحزاب بالشرقية يستعرض للجمهور فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس السيسي

أطفال من مؤتمر ملتقى الأحزاب: "جايين عشان بنحب السيسى وبنقوله اترشح تانى"

أمين "حماة الوطن": لن ندفع بمرشح رئاسى.. وندعو الرئيس السيسي للترشح مجددا

رئيس حزب مصر الحديثة: الشعب سيثبت قدرته فى الحشد بالانتخابات الرئاسية المقبلة

نائب رئيس مستقبل وطن: الشرقية واجهت الجماعة الإرهابية في عز قوتها

يوسف الحسينى: فخور بالمشاركة فى مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب أعداد قتلى وجرحى فض "رابعة والنهضة"

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب

رويترز: زلزال بقوة 7 درجات يضرب المغرب

وفاة والدة الإعلامى تامر أمين.. وتشييع الجنازة غدًا

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب