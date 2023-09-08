الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير أيوب: أي مفاوضات روسية ستكون وفقًا للواقع الذي فرضته الجبهة القتالية

روسيا
روسيا

قال سمير أيوب، كاتب مختص بالشأن الروسي، إن روسيا في الواقع أرادت حل خلافاتها مع أوكرانيا وكان الحل في يد الأخيرة، ولكن نظام كييف لم يحترم اتفاقية "منيسك"، وكان يعتمد على دعم الغرب له واتخذاه موقفًا عدائيًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا في أي مفاوضات يمكن أن تحدث في المستقبل ستكون على أساس الأمر الواقع الذي فرضته الجبهة القتالية الآن وهذا واضح من كل تعليقات روسيا.

متى ستقبل روسيا التفاوض؟

وأكد أن روسيا ستقبل التفاوض بعد قبول المطالب التي تقدمت بها لحلف الناتو ومن الممكن أن تتوسع روسيا وتضم مناطق أخرى إذا فشل الهجوم المضاد الأوكراني. 

سمير أيوب روسيا مفاوضات الواقع الجبهة القتالية أوكرانيا

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