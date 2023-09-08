الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إنجازات الدولة المصرية" في ندوة تثقيفية ببني سويف

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن بمركز ناصر بني سويف ندوة توعوية بمقر الحزب بناصر حول أهم  إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية التى تشهدها مصر فى كافة ربوعها وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية.

تناولت الندوة إنجازات الدولة المصرية غير المسبوقة في فترة وجيزة والتي وضعت الدولة على الطريق الصحيح للتنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، والتى أثرت بالسلب على اقتصاديات كافة الدول بلا استثناء، إلا أن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت فى تحقيق إنجازات هائلة فى كافة المجالات بإشادة جميع الجهات الدولية المحايدة.

حضر الندوة محمود سيد يوسف أمين الحزب بمركز ناصر، ومصطفى الدمرداش نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وكريم أحمد جمعة أمين الشباب بالامانة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ناصر والشباب.

بني سويف الفشن أمانة المرأة مستقبل وطن ناصر

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