الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عثمان محمد علي عن تكريمه في مهرجان المسرح العربي: ما أجمل أن يكرم الفنان في حياته

كريم الفنان عثمان
كريم الفنان عثمان محمد علي

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية الفنان القدير عثمان محمد علي، الجمعة، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية.

وأعرب عثمان عن سعادته بالتكريم في مهرجان المسرح العربي قائلًا: "جميل أن يكرم الفنانون في حياتهم والأجمل أن يكون هذا التكريم من الأكاديميات المتخصصة، والأبناء والزملاء والفنانين من طلبة هذه الأكاديميات".

وأضاف على هامش افتتاح مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، أنه سعيد بتكريمه في دورة تحمل إسم الفنان ماجد الكدواني، مضيفًا أنه يفتخر به كفنان له بصمات واضحة جدا، وارجو أن يسير على خطاه كل محبيه من تلاميذه من طلبة الأكاديميات الفنية.

علي يوجه التحية لطلابه معهد الفنون المسرحية 

ووجه "علي" التحية لطلابه من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية بقدرتهم على تقديم مهرجانات متخصصة على مدار العام، وفي جميع ألوان الفنون، متنبئًا لهم بمستقبل باهر في تقديم فن راقي.

دورة الفنان ماجد الكدواني 
وتحمل الدورة الرابعة اسم الفنان ماجد الكدواني ويتم خلالها تكريم الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر خلال حفل الافتتاح بالإضافة إلى كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل للاختتام، ويتم تخصيص جائزة أفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان بدء من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.

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مهرجان المسرح العربي عثمان محمد علي دورة الفنان ماجد الكدواني محافظة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية

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