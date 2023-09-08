حسام داغر عن تكريمه بمهرجان المسرح العربى: سعادتى كبيرة لأنه فى الإسكندرية

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية خلال دورته الرابعة الفنان حسام داغر، الجمعة، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية، بعرض أجزاء من أدوارهم للحضور.

وعبر داغر عن سعادته بالتكريم في مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، وذلك ضمن المكرمين في الدورة الرابعة الذي يقام تحت رعاية د.غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

إسكندرية لها مكانة خاصة

قال داغر خلال كلمته على هامش تكريمه في حفل الافتتاح اليوم، إن سعادته زادت أكثر أن مهرجان داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط التي يحبها من قلبه وكون فيها ذكرياته الجميلة قائلاً: "إسكندرية تمثل لي حاله خاصة جدا بالأخص عندما قررت الدراسة بالسلك الجامعي لطلاب وطالبات بكلية الإعلام بمادة المسرح والدراما"، لافتا عندما يأتي التكريم من أهل المسرح يكون له أحساس جميل.

المسرح العام يشهد نشاط ونهضة قوية

وأكد داغر، خلال تصريحات صحفية، أن مسرح الدولة خلال الفترة الأخيرة له أعمال متميزة، وهناك نهضة على مستوى المسرح، بجانب المهرجانات سواء المسرح القومي أو التجريبي فهناك حركة مسرحية قوية، لافتًا أن المسرح الخاص لبس في أفضل حالاته تلك الفترة، أما المسرح الجامعي هو ما يفرغ جميع المواهب للوصول للمسرح العام أو الخاص.

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