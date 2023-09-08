"لوغاريتم" يتجول في متحف سامسونج "نوستاليجا التكنولوجيا"

استعرض برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، خلال جولة في متحف سامسونج أقدم الأجهزة الكهربائية.

وقال فايق، إننا نستطيع أن نطلق علي هذا المتحف اسم نوستاليجا التكنولوجيا، لأنه المتحف يضم نشأة كل جهاز تعرفه البشرية الآن، أو سبق للبشر استخدامه.

وتفقد فايق كل التكنولوجيا الحديثة المقدمة في الأجهزة، مثل الغسالة التي تحتوي على دولاب ومجفف، والثلاجة التي تحتوي على شاشة تليفزيون، وغيرها من الاجهزة التي تعكس ثورة التكنولوجيا في كوريا.