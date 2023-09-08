الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

جريدة الدستور

أصدرت شركة "تذكرتي" بيانًا بشأن ادعاءات مواطن، بمنعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا.  

وقالت الشركة في البيان: "ردًا على ما تم نشره لأحد المواطنين بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا، حضر ال إلى استاد الدفاع الجوي باب (٤) مستقلًا سيارة خاصة في حدود الساعة السادسة مساء، ثم توجه إلى باب (٥) الخاص بجمهور الضيف ثم توجه إلى باب (١) حاملًا تذكرة بدون بطاقة مشجع فان آي دي".

وأضافت الشركة أنه تم إبلاغه بمعرفة الموظف المسئول لشركة "تذكرتي" أنه لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع "فان آي دي"، كما شرح له الإجراءات المتبعة دائمًا في جميع الفعاليات الرياضية، وقيام الموظف المسئول بشركة "تذكرتي" بشرح التعليمات المدونة على التذكرة والتي ينص أحد بنودها على: "لن يسمح بدخول أي مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣".

وأهابت شركة "تذكرتي" بالجماهير اتباع كافة إجراءات الدخول المعمول بها في جميع الفعاليات الرياضية.

تذكرتى مباراة مصر وأثيوبيا ستاد الدفاع الجوي بطاقة مشجع فان آي دي Tazkarti FAN ID

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