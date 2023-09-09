السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. وحقيقة الزيادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المعاشات هى حق للمواطنين الذين عملوا وساهموا في بناء البلاد، فهي مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر، لذلك يهتم أصحاب المعاشات بمتابعة موعد صرفها كل شهر، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. 

في السطور التالية، نقدم موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، والشرائح التي تخص كل فئة من المستفيدين، والطرق التي يمكن من خلالها الحصول على المعاش، وحقيقة زيادة المعاشات في هذا الشهر.

الحوار الوطني .. ممثل "مصر أكتوبر" يقترح إعادة النظر في مواد المعاش المبكر

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 هو من 1 إلى 6 أكتوبر 2023، حيث يستفيد منها أكثر من 10.7 مليون مواطن، كما تصرف المعاشات حسب شرائح مختلفة تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى أكثر من 2000 جنيه، ويمكن للمستفيدين الحصول على المعاش من عدة طرق.

لا توجد زيادة في معاشات شهر أكتوبر 2023، وآخر زيارة كانت في شهر أبريل 2023، حيث أكدت وزارة التضامن أن جميع ما يتردد حول زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023، ليس له أي أساس من الصحة، وأنه مجرد إشاعات مغرضة الهدف منها هو إثارة البلبلة في نفس أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، موضحة أنها أنها لا تفكر في إصدار مثل هذا الأمر نهائياً.

وأشارت وزارة التضامن أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، هو المنظم لملف المعاشات في مصر وزيادتها أيضاً حيث أنه نص على صرف زيادة سنوية واحدة في العام الميلادي وهي التي يحصل عليها أصحاب المعاشات والتي تقدر بنسبة 15%، حيث أنه تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الوطنية للصحافة» تُعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من عدة أماكن، منعًا للازدحام بين المواطنين والتيسير عليهم.

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM.

- منافذ فوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية في الهواتف النقالة.

اقرأ أيضاً

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة

المعاشات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر معاشات شهر أكتوبر 2023 أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أكتوبر معاشات شهر أكتوبر شهر أكتوبر 2023

مواد متعلقة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية السبت 9 سبتمبر 2023

أسعار شرائح الكهرباء المنزلى حتى يناير المقبل

"سنة أولي جواز".. اعرف تأثير العلاقات العاطفية على الصحة النفسية

في ذكرى وفاتها.. امتيازات حصلت عليها الملكة إليزابيث الثانية

احتفالاً بالأسبوع العالمي.. مَن هو أبو الإسعافات الأولية هنري دونان؟

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

"لتفادي الانفصال عن حبيبك".. كيفية تعزيز التواصل الجيد والفعال في العلاقات؟

في ذكرى وفاته.. أبرز المعلومات عن روشوس ميش آخر حارس لهتلر

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

تحرك برلمانى لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات المحمول والإنترنت

نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

"العمل" تدعو سيدات 5 محافظات للتقديم في تدريب على 6 مهن

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب