موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. وحقيقة الزيادة

المعاشات هى حق للمواطنين الذين عملوا وساهموا في بناء البلاد، فهي مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر، لذلك يهتم أصحاب المعاشات بمتابعة موعد صرفها كل شهر، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

في السطور التالية، نقدم موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، والشرائح التي تخص كل فئة من المستفيدين، والطرق التي يمكن من خلالها الحصول على المعاش، وحقيقة زيادة المعاشات في هذا الشهر.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 هو من 1 إلى 6 أكتوبر 2023، حيث يستفيد منها أكثر من 10.7 مليون مواطن، كما تصرف المعاشات حسب شرائح مختلفة تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى أكثر من 2000 جنيه، ويمكن للمستفيدين الحصول على المعاش من عدة طرق.

لا توجد زيادة في معاشات شهر أكتوبر 2023، وآخر زيارة كانت في شهر أبريل 2023، حيث أكدت وزارة التضامن أن جميع ما يتردد حول زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023، ليس له أي أساس من الصحة، وأنه مجرد إشاعات مغرضة الهدف منها هو إثارة البلبلة في نفس أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، موضحة أنها أنها لا تفكر في إصدار مثل هذا الأمر نهائياً.

وأشارت وزارة التضامن أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، هو المنظم لملف المعاشات في مصر وزيادتها أيضاً حيث أنه نص على صرف زيادة سنوية واحدة في العام الميلادي وهي التي يحصل عليها أصحاب المعاشات والتي تقدر بنسبة 15%، حيث أنه تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من عدة أماكن، منعًا للازدحام بين المواطنين والتيسير عليهم.

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM.

- منافذ فوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية في الهواتف النقالة.