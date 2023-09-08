"لوغاريتم".. الكارتون جزء من الحياة الجادة فى كوريا

خصص برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة بعنوان "الكارتون جزء من الحياة الجادة في كوريا".

وقال فايق إن دور الشخصيات الكارتونية في الحياة الجادة بكوريا مهم جدًا، موضحًا أنه خلال جولاته المستمرة داخل كوريا في القطارات والأتوبيسات وغيرها من وسائل النقل يستمتع كل المواطنين الكوريين بمشاهدة أفلام الكارتون.

وأضاف: "أفلام الكارتون هنا ثقافة، وفيها ميزة إن الخيال واسع فتجعل الشعوب تفكر ونفسها تكون شبه الشخصيات الكارتونية الخارقة، والأنيميشن جزء من الثقافة الكورية".