الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زحمة يا كوريا زحمة.. "لوغاريتم" يسلط الضوء على مشكلة المرور فى كوريا

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

خصص برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة بعنوان زحمة يا كوريا زحمة.

وقال فايق، إن مدينة سول العاصمة الكورية زحمة للغاية، متابعاً: "فيه زحمة غير طبيعية ومخصصين حارة خاصة للاتوبيسات بعيداً عن التاكسي والسيارات الأجرة للتغلب على مشكلة الزحمة داخل العاصمة.

واستعرض فايق خلال الحلقة رحلته عبر الأتوبيس بداية من الحجز واستلام كارت يشبه كارت الألعاب الإلكترونية، وحتى الوصول إلى متحف سامسونج.

لوغاريتم فضائية دي ام سي زحمة يا كوريا زحمة سول

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