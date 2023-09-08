كامل الوزير: الرئيس كلفنى بإيجاد حلول لمشاكل التزاحم فى محطة رمسيس

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه مع الزيادة السكانية واستخدام المواطنين لقطارات السكك الحديدية، تم العمل على إنشاء محطة للقطارات القادمة من الصعيد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عندما أقسم اليمين أمام الرئيس السيسي كلفه في ذات الليلة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل التزاحم في محطة رمسيس، ووعد الرئيس بتقديم حل يقضي على هذه الأزمة، وتمت دراسة أكثر من مقترح بإلغاء محطة رمسيس ونقل محطة قطارات الوجه البحري لشبرا، ومحطات الوجه القبلي للجيزة، وتم رفضه لمكانة محطة رمسيس التاريخية، وتم الاستقرار على إنشاء محطة بشتيل.

مساحة محطة بشتيل تتجاوز 52 فدانًا

وتابع أن مساحة محطة بشتيل تتجاوز 52 فدانًا، وهي تتخطى مساحة محطة رمسيس التي تبلغ 13 فدانًا، وتكلفة محطة بشتيل تقترب من 4 مليارات جنيه، ولم تتحمل الدولة فيها جنيهًا واحدًا، مشيرًا إلى أن ثمن التذكرة لن يغطي تكلفة إنشاء المحطة.

وكشف عن أن المواطنين القادمين من الصعيد يمكنهم النزول في محطة بشتيل، ومن يُرد منهم الذهاب لمحطة رمسيس يجب أن يستقل القطارات المتجهة للإسكندرية حيث هذه القطارات ستقف بمحطة رمسيس.