إزالة 76 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أكد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

إزالة 76 حالة تعد بمراكز المحافظة السبع

حيث تم إزالة 76 حالة وذلك بواقع (66 حالة زراعة +10 حالات أملاك دولة)، تضمنت 6 حالات تعد بمركز بني سويف، 8 حالات تعد بمركز ناصر، 18 حالات تعد بمركز الواسطى ، 24حالة تعد بمركز سمسطا، و9 حالات تعد بمركز ببا، و5 حالات بمركز إهناسيا و6 حالات بالفشن، فيما تم التحفظ على 5 طن أسمنت، ولودر، و3خلاطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

محافظ بنى سويف يكلف بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة

أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.