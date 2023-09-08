الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب محمول.. حبس المتهمين بقتل عامل بمدينة بدر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة بدر حبس 4 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على عامل حتى الموت ظنا منهم أنه سرق هاتف أحدهم، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، حيث تبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه وجود آثار تعذيب فى أنحاء متفرقة من جسده.

ونجحت الداخلية في ضبط 4 عمال لقيامهم بالتعدى بالضرب على آخر ما أدى لوفاته بـ القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بـ وجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة، حال تواجده بالشقة محل سكنهم، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة، إلا إنه توفى أثناء ذلك، تم القبض على المتهمين واحالتهم لنيابة القاهرة الجديدة.

عقوبة المتهمين فى قضايا الضرب المفضى إلى موت

وحددت قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.

المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

حبس الضرب عامل الموت اعترف المتهمين تشريح جثة آثار تعذيب

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