الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب غرقًا فى مصرف مياه زراعى بالفرافرة

غرقًا
غرقًا

لقى شاب مصرعه، مساء اليوم في أحد مصارف المياه بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة الشاب علي خالد عبدالكريم عبد الرحمن، 21 عامًا من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط غرقًا داخل مصرف مياه زراعي بمنطقة "سهل بركة" بمركز الفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة داخل مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة.

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