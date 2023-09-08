"التعليم" تصدر قرارا جديدا بشأن تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، ردا على قرار عدم حرمان طلاب

التعليم الفني (حكومي - (خدمات غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العملية أو النظرية، والمتضمن إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حال تقديمهم بحث اجتماعي يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.

وأكدت الوزارة، أن القرار الصادر كان لتلافي مشاكل الطلاب في حينه للعام الدراسي المنقضي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م، واعتبارا من العام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳م يتم الالتزام بالقرار الوزارى رقم (١٦٣) بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳م بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمة الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني).

استعدادات العام الدراسي الجديد

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات، وذلك لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

انضباط العملية التعليمية

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، على ضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مشدداً على المتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

كما وجه الوزير بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

الانتهاء من أعمال الصيانة قبل العام الدراسي

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازي عددًا من التوجيهات، حيث شدد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.

كما أكد الوزير على ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.

وأشار الوزير إلى التأكيد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي)، وفقا للقرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في ۲۰٢٣/٩/٣، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس، موجها بضرورة البحث عن الحالات الاجتماعية وحصرها، وتنفيذ الإعفاء من الرسوم للفئات المحددة بالقرار.

تسكين الطلاب الناجحين في مسابقة٣٠ ألف معلم

وفيما يتعلق بسد العجز فى المعلمين، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء وجارى العمل على ضوابط التعيين، مشيرا إلى أنه سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.

وأضاف الوزير أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.