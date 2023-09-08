وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لمناقشة سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيرته بدولة الرأس الأخضر بقارة إفريقيا، كابو فيردي والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في دعم القطاع الصحي بدولة الرأس الأخضر، من خلال تدريب الفرق الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية في دولة الرأس الأخضر، من خلال إيفاد المدربين أو استقبال الفرق الطبية بمصر لتدريبهم على شتى المجالات الصحية، لصقل مهاراتهم، ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لدعم الوزارة للمنظومة الإسعافية بدولة الرأس الأخضر، لتطويرها من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي حققتها الوزارة في تطوير منظومة الإسعاف المصرية، من خلال تدريب العاملين على أحدث الأساليب العالمية، ووضع آليات لتطوير منظومة العمل.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم سبل الدعم اللازم للدول الأفريقية

وأضاف "عبدالغفار" أن وزيرة صحة دولة الرأس الأخضر والوفد المرافق لها قام بزيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك على هامش زيارتهم مصر، لبحث سبل التعاون بين المعهد والمنشآت الطبية المتخصصة في دولة الرأس الأخضر، لافتاً إلى عقد الاجتماعات المشتركة خلال الفترات المقبلة لتحديد آليات التعاون في مجالات الصحة العامة.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الدعم اللازم للدول الأفريقية الشقيقة لدعم أنظمتها الصحية والارتقاء بها، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية وتحقيق الأمن الصحي لشعوبها.