دراسة: قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية

الحرمان من النوم لا يشعرك بالسوء فحسب، بل يؤذي الدماغ أيضًا، حيث إن قلة النوم لفترات طويلة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والأمراض العصبية الأخرى.

ووفقًا لموقع "hindustantimes"، فإن الحرمان من النوم على المدى الطويل يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرصة الإصابة بأمراض عصبية مثل مرض الزهايمر، ويحاول الباحثون معرفة كيف تؤدي قلة النوم إلى هذا الضرر، وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة أبحاث البروتيوم التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، اكتشف فريق يستخدم الفئران بروتينًا وقائيًا يتناقص مستواه مع الحرمان من النوم ويؤدي إلى موت الخلايا العصبية.

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم تؤدي إلى تلف عصبي في منطقة الحصين، وهي جزء من الدماغ يشارك في التعلم والذاكرة.

ولفهم التغيرات المسئولة عن هذا التأثير بشكل أفضل، بدأ العلماء في فحص التحولات في وفرة البروتينات والحمض النووي الريبي (RNA)، الذي يحتوي على تعليمات مشفرة وراثيًا مستمدة من الحمض النووي.

تقييم مدى نجاح الفئران في التنقل في متاهة بسيطة

في البداية، قام الباحثون بتقييم مدى نجاح الفئران في التنقل في متاهة بسيطة وتعلمها التعرف على الأشياء الجديدة بعد حرمانها من النوم لمدة يومين، ثم استخرجوا البروتينات الموجودة في حصين الحيوانات وحددوا البروتينات التي تغيرت وفرتها. ومن ثم، لتضييق الاحتمالات بشكل أكبر، نظروا في البيانات التي تربط هذه البروتينات بأداء المتاهة في سلالات الفئران ذات الصلة التي لم تعانِ من الحرمان من النوم.

قاد هذا النهج الباحثين إلى استخدام مادة البليوتروفين (PTN)، التي انخفضت في الفئران المحرومة من النوم. ومن خلال تحليل الحمض النووي الريبوزي (RNA)، حدد الفريق المسار الجزيئي الذي يؤدي من خلاله فقدان PTN إلى موت الخلايا في الحصين، وعندما نظروا في الدراسات الوراثية على البشر، وجدوا أن PTN متورط في مرض الزهايمر وغيره من أمراض التنكس العصبي.

وكشف هذا البحث عن آلية جديدة يحمي النوم من خلالها وظائف المخ، وفقًا للباحثين الذين لاحظوا أيضًا أن مستويات PTN يمكن أن تكون بمثابة مؤشر على الضعف الإدراكي الناتج عن الأرق.

واستخلص الباحثون أيضًا أن قلة النوم يمكنها أن تؤثر على الحواس الإدراكية مع الوقت، لذا لا بد من الاستعانة بالخطوات التى تقوي من جودة نومك.