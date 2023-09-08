صالون السبت الثقافى بنقابة الصحفيين يناقش تأثير العادات الإدمانية على المجتمع

يستضيف صالون السبت الثقافي بنقابة الصحفيين، الدكتور محمود علام، الكاتب واستشارى الإرشادالنفسى والأسري للحديث عن العادات الإدمانية الخاطئة في حياتنا من خلال عرض المشكلات والحلول، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم السبت 9 سبتمبر الجارى.

ويقام الصالون في قاعة طه حسين بالدور الرابع بنقابة الصحفيين ويقدمه ويديره الكاتب الصحفى الفنان محمود الشيخ، سكرتير عام رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، وتحاور الضيف الكاتبة الصحفية الناقدة رابعة الختام، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

ويستعرض الدكتور محمود علام، خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسري خلال حديثه فى الندوة أحدث إصداراته بالشارع الثقافى كتاب بعنوان (غرف إدمان)، والذى يتناول عبر فصوله العشرة عناوين حددها لغرف الإدمان أمثال إدمان السوشيال ميديا والإباحية وهوس الترند ومدمنى عمليات التجميل وغيرها من العادات العشر التى ذكرها المؤلف.



ويقول علام مؤلف الكتاب واستشارى الإرشاد النفسى والأسرى فى مقدمة كتابه، إنه فى الآونة الأخيرة نشهد انتشار عدة عادات إدمانية بالغة التأثير على الفرد والمجتمع، الأمر الذى زاد من الاضطرابات السلوكية والنفسية التى باتت تهدد الكبير والصغير معا.

ويؤكد المؤلف أن الانحرافات الأخلاقية الناتجة عن الاضطرابات السلوكية زاد توحشها بسبب نظرتنا العابرة إليها وكأنها ظاهرة سرعان ما تنتهى بالاستعانة بعبارات باهتة. كقولنا عن الطفل والمراهق (عندما يكبر سيعقل)، وعن الكبير (اقبوله بعيوبه)، ولا يستشعر الكبير أنها عبارات تطيح بثوابت الأسرة والمجتمع وتسهم فى تفكيكها وتهدد المجتمع بأسره.

اللقاء عبارة عن استراحة نفسية يستقبل خلالها الضيف أسئلة واستفسارات الحضور وطرح المشكلات وتقديم الحلول الممكنة.

يستضيف صالون السبت الثقافي بنقابة الصحفيين، الدكتور محمود علام، الكاتب واستشاري الإرشاد النفسي والأسري للحديث عن العادات الإدمانية الخاطئة في حياتنا من خلال عرض المشكلات والحلول، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم السبت 9 سبتمبر الجاري.