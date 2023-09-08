الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: مهرجان العلمين رسم صورة ذهنية رائعة للسياحة المصرية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الخبير السياحي، هاني بيتر، إن مهرجان العلمين بدأ في رسم جزء من الصورة الذهنية الرائعة للعالم عن السياحة المصرية حاليًا.

وأضاف بيتر خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، أن مصر تتميز بسياحة المهرجانات كذكاء تسويقي، مشيرًا إلى أنه في الماضي كان عدد حضور المهرجانات يصل إلى 50 ألف شخص مثلًا، لكن مهرجان العلمين تخطى مليون زائر.

وأكد أن مدينة العلمين معجزة بكل المقاييس، لأنها كان بها ألغام وكانت محظورة وأصبحت الآن في منتهى الروعة والجمال، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين خاطب فئات مختلفة من جنسيات عديدة.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية أصبحت تتسم بالقدرة الفائقة فيما يتعلق بالتطور والإنشاء، مثلما حدث في مدينة العلمين، مؤكدًا أن السياحة المصرية متعطشة لمثل هذه المهرجانات.

وتابع: "هذه المهرجانات تسهم في صناعة الصورة الذهنية عن مصر الحديثة"، مشيرًا إلى أن السياحة منتج تسويقي وسلعة خدمية وليست سلعة ملموسة، لذلك تحتاج إلى صناعة صورة ذهنية عبر تنظيم فعاليات ومهرجانات.

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