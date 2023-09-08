الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلامى: العلمين الجديدة أصبحت منطقة جذب سياحى فريدة من نوعها

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

تحدث الإعلامي محمد الشاذلي، عن ردود الأفعال حول مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، مؤكدًا أن مهرجان العلمين كان حديث العالم كله.

وأضاف الشاذلي خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن مهرجان العلمين هو أكبر وأهم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، وعكس صورة مهمة جدًا للتطور العمراني والسياحي في مصر، خصوصًا في مدينة العلمين الجديدة.

الشاذلي: العلمين الجديدة أصبحت منطقة جذب سياحي فريدة

وأشار إلى أن العلمين الجديدة أصبحت منطقة جذب سياحي فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط.

وتابع: "من الصعب إرضاء جميع الأذواق لكن ما حدث في مهرجان العلمين يؤكد عكس ذلك، حيث رأينا تنظيم المهرجان والفعاليات المختلفة التي ترضي وتناسب جميع الفئات العمرية".

وأكد أن مهرجان العلمين شهد العديد من الفعاليات المختلفة وأنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية، مشيرًا إلى أن المهرجان تجاوز فكرة أكبر حدث ترفيهي، وقدّم تجربة جديدة تمزج الحفلات الموسيقية بالأنشطة الثقافية والرياضية.

وأكد أن المهرجان نجح في تقديم مدينة العلمين الجديدة كأحد أفضل الوجهات السياحية في العالم كله.

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