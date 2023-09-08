محمد عزام: الذكاء الاصطناعى له تأثير إيجابى على كل القطاعات الاقتصادية (فيديو)

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على كل القطاعات الاقتصادية، ولا يوجد قطاع لا يتأثر بصورة إيجابية بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "عزام"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الذكاء الاصطناعي يدفع كل القطاعات الاقتصادية إلى مزيد من التقدم للأمام، لافتًا إلى أن العائد الاقتصادي المتوقع منه حوالي 15 تريليون دولار بحلول 2030.

جهود الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة

وتحدث خبير تكنولوجيا المعلومات عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أنه يشهد تحليل البيانات العملاقة، إضافة إلى ربط كل الأدوية مع بعض، وتحليل العلاقة بين الأدوية وبعضها لاستنباط عقاقير جديدة، وأيضًا خلق عقاقير لأمراض صعب جدًا علاجها، مثل أمراض الأورام، وأمراض الخلل الجيني وغيرهما.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في حدوث نقلة كبيرة بقطاع الصحة، وهو من القطاعات المهمة التي تؤثر على حياة كل شخص، حيث إننا نشهد نوعًا من أنواع المحاكاة للتجارب السريرية.