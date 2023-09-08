الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عزام: الذكاء الاصطناعى له تأثير إيجابى على كل القطاعات الاقتصادية (فيديو)

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على كل القطاعات الاقتصادية، ولا يوجد قطاع لا يتأثر بصورة إيجابية بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "عزام"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الذكاء الاصطناعي يدفع كل القطاعات الاقتصادية إلى مزيد من التقدم للأمام، لافتًا إلى أن العائد الاقتصادي المتوقع منه حوالي 15 تريليون دولار بحلول 2030.

جهود الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة

وتحدث خبير تكنولوجيا المعلومات عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أنه يشهد تحليل البيانات العملاقة، إضافة إلى ربط كل الأدوية مع بعض، وتحليل العلاقة بين الأدوية وبعضها لاستنباط عقاقير جديدة، وأيضًا خلق عقاقير لأمراض صعب جدًا علاجها، مثل أمراض الأورام، وأمراض الخلل الجيني وغيرهما.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في حدوث نقلة كبيرة بقطاع الصحة، وهو من القطاعات المهمة التي تؤثر على حياة كل شخص، حيث إننا نشهد نوعًا من أنواع المحاكاة للتجارب السريرية.

الذكاء الاصطناعي كل القطاعات الاقتصادية تأثير إيجابى محمد عزام الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى ينعى الفنان التونسى لسعد المحواشى

مستشار وزير السياحة: نسعى لتوفير استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: أصبح لدينا 28 مركزًا علاجيًا فى 17 محافظة

معرض "الكتابات عبر العصور" بمتحف كفرالشيخ (فيديو)

هيئة تعليم الكبار: محو أمية 6 ملايين مواطن منذ 2014 (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد جهود زراعة القطن فى كفرالشيخ (فيديو)

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطنى يسعى لبناء الثقة بين المواطن والحكومة

"الروبة" يناقش غياب مفهوم العدالة ضمن عروض مهرجان المسرح التجريبي

الأكثر قراءة

قائد الأمن الوطنى الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" أسباب عودة الاشتباكات لمخيم عين الحلوة

رئيس "الشرقية للدخان": أزمة السجائر تنتهى قريبًا.. وحققنا أرباحًا تاريخية (خاص)

وزيرة الهجرة تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

استقرار بعد ارتفاعات متتالية.. سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية