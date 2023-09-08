للأسبوع الثاني.. انطلاق قوافل دعوية في الحمام والسلوم بمطروح

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، أنه تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تم إطلاق قافلتان دعويتان إلى مدينة السلوم غربًا ومدينة الحمام شرقًا.

وأشار إلى اهتمام وزارة الأوقاف بالمناطق الحدودية وتكثيف القوافل الدعوية والتي يترأسها قيادات الوزارة وتحظى أحيانًا بتغطية تلفزيونية لخطب الجمعة حيث انطلقت قافلة وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة بمدينة الحمام بعد سلسلة نشاطات دعوية في اليومين السابقين.

لقاءات دعوية بمراكز الشباب

وأوضح عبدالبصير، أن شملت القافلة لقاءات دعوية بمراكز الشباب والجمعيات والمساجد وبعد خطبة الجمعة ستواصل نشاطها بمقرأة الجمهور بعد صلاة الجمعة من المساجد التي كلفوا بها، مشيرًا إلى أن أدى الشيخ محمود محمد عبدالرحمن، خطبة الجمعة بمسجد القرية الحمراء بالحمام والشيخ عمرو محمد عبدالمطلب، خطبة الجمعة بمسجد المغاربة.

خطب الجمعة

وأضاف عبدالبصير، أن الشيخ أيمن على محمد سلامة، أدى خطبة الجمعة بالمسجد الكبير

والشيخ محمد أحمد عامر أدى خطبة الجمعة بمسجد التوبة بالحمام، والشيخ أحمد إبراهيم محمد أدى خطبة الجمعة بمسجد التقوى، حيث تم انعقاد مقرأة الجمهور بجميع المساجد.

من جهته، أكد الشيخ سليمان مطاوع، مدير إدارة أوقاف الحمام، أن القافلة جابت بعض المصالح الحكومية بالمدينة لنشر سماحة الإسلام ومقاصده الشرعية النبيلة، حيث انعقدت الأمسيات فى داخل المدينة والقرى المجاورة.

نشر الوعي وتصحيح المفاهيم

وأكد وكيل أوقاف مطروح، أن القافلة الدعوية الثانية استقبلها الشيخ محمد نصار مدير الإدارة بمدينة السلوم حيث شمل برنامج القافلة أيضًا حضور مقارئ الجمهور وأداء خطبة الجمعة قبلها، ومقارئ الأئمة، واللقاءت المختلفة مع الجماهير في بعض الهيئات والمؤسسات مشيرًا إلى أن القوافل الدعوية مستمرة لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم وتقوية الانتماء والروابط الاجتماعية خدمة للدين والوطن.