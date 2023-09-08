الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير السياحة: نسعى لتوفير استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية

الدكتورة نشوى طلعت
الدكتورة نشوى طلعت

قالت الدكتورة نشوى طلعت، مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، إن الاستدامة البيئية هي النقطة التي تلتقي عندها احتياجات السائح، مع الحفاظ على احتياجات المجتمع النظيف.

وأضافت طلعت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة: "إننا نسعى لتوفير استدامة بيئية واستدامة اقتصادية واستدامة اجتماعية"، منوهة بأن الاستدامة بصفة عامة لا تعني البيئية فقط.

وأوضحت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة أن أي مشروع يحقق ربحًا تجاريًا أو ماديًا لا بد أن تكون لديه استدامة بيئية من أجل استدامة اقتصادية من خلال الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن شهادات الاستدامة البيئية تحقق المحور البيئي، في إطار أن المنشأة الفندقية التي تحصل على هذه الشهادات لا بد أن تحقق مكسبًا ماديًا.

ولفتت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة إلى أن شهادة الاستدامة البيئية توثق الفندق بأن لديه نظام إدارة بيئية، أي يعرف كيف يحافظ على مصادر المياه والطاقة، وكيفية التعامل مع المخلفات سواء الصلبة أو مخلفات المياه، متابعة: "هذه الشهادات توثق أن الفندق لديه نظام إدارة بيئية سواء بشهادات أجنبية أو شهادات محلية باعتراف دولي".

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