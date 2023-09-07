الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة السياحة الإلكترونية يوضح جهود الدولة في دعم السياحة للنهوض بالوضع الاقتصادي

محمد فاروق
محمد فاروق

أوضح محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة السياحية، جهود الدولة في دعم قطاع السياحة للنهوض بالوضع الاقتصادي، قائلًا: "إن هناك قفزة كبيرة في قطاع السياحة بين 2022-2023".

وأضاف محمد فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن 2022 وصل عدد السائحين إلى 7 مليون، في حين ننتظر وصول عدد السائحين إلى 15 مليون في عام 2023م، حيث أعلن وزير السياحة عن هذا الرقم المستهدف خلال 2023 في قطاع السياحة، كما أن الرقم المستهدف 30 مليون خلال خمس سنوات أي بحلول 2028م، وهو الحد الأدنى المستهدف طبقاً لخطة مستهدفة. 

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرف السياحية، أن هناك الكثير من الجهود التي تبذل في جميع قطاعات السياحة، لافتًا إلى أنه بالنسبة للقطاع الفندقي، فقد شهد توسعات فندقية على مستوى مصر بالكامل، كما أن المناطق السياحية الجديدة مثل العلمين التي شهدت زيادة في عدد الفنادق وهو ما أدى إلى رواج عالي الصيف الماضي. 

وتابع: "ننتظر موسمًا عملاقًا بعد مهرجان العلمين، حيث ننتظر أفواج أجنبية تتواجد في هذا المقصد السياحي". 

السياحة قطاع السياحة جهود السياحة مهرجان العلمين الجديدة المقاصد السياحية

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