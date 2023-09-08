"جنوب الدلتا للكهرباء" تنفذ دورات للعاملين لتطوير مراكز خدمة العملاء

نفذ قطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، 5 دورات تدريبية تحت رعاية المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءة العاملين وزيادة جودة الخدمات المقدمة لعملائها كأحد أهدافها الاستراتيجية.

الدورات التى تم تنفيذها لبناء الكوادر البشرية

وأكد المهندس حسن البيلى أن الدورات التي تم تنفيذها لبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء والارتقاء بكفاءتهم من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

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وأضاف البيلي أن الدورات هي "دورة عن مصادر الفقد فى شبكات التوزيع وكيفية تقليله هندسيًا"، ودورة عن "تغيير الممارسات لتحسين الأداء"، ودورة عن "مبادئ الجودة" ودورة عن "دليل الجودة"، ودورة عن "لوحات التوزيع جهد متوسط فني".

وفي سياق متصل، واصلت قيادات محافظة الغربية اجتماعاتها مع عدد من الهيئات والمديريات الخدمية مثل المياه والرى والطرق لمناقشة مشروعات الرصف والتطوير بالمحافظة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها في محافظة الغربية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين شركات المرافق ورؤساء المدن فيما يخص أعمال الرصف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

وأشار محافظ الغربية إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة، وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات، وضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.