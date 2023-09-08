الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. رش وتطهير عدد من المدارس بحي المناخ ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأ فريق العمل الميداني لإدارة شئون البيئة بحي المناخ بـمحافظة بورسعيد ، برئاسة المهندسة فوزية النعناعي ،اليوم الجمعة، أعمال رش وتطهير مدارس الحي استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد2023-2024 ، بالتعاون مع مركز مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض المتوطنة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

وأجريت أعمال التطهير بداية من بوابات المدارس ثم داخل الفصول ودورات المياه، وكل مكان سيتعامل معه الطلاب والموظفين ، وذلك في 3 مدارس تمثلت في المدرسة الإسلامية الإعدادية بنات ،  ومصطفي كامل الابتدائية،  والشهيد طيار رفعت البرعي الثانوية الصناعية العسكرية بنين بنطاق الحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ بالمحافظة ، علي أن خطة الحي تسير على أكمل وجه، لتجهيز المدارس لاستقبال أبنائنا الطلاب ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال العام الجديد.

متابعة رفع الإشغالات والمخالفات قرب المدارس

وأشار رئيس الحي، أن الأجهزة التنفيذية بحي المناخ  كثفت أيضا  من حملاتها المكبرة، لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بعدد من شوارع الحي منها الناصر و محيط مسجد مريم ومحيط المدارس بنطاق الحي، ضمن استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق ، والتحفظ علي تروسيكل بمحيط حديقة الأمل الكائنة بمنطقة قشلاق السواحل.

 كما تم توسعة الشارع أمام حركة السير المرورية ورفع المخلفات الناتجة عن المخالفات، وتم التنبيه علي المخالفين بعدم العودة مرة أخرى، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفرض عقوبات عليهم قد تصل إلي الغرامات الكبيرة والحبس لما تسببه الإشغالات من إعاقة للطريق وإظهار البلد في منظر غير حضاري. 

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة الدكتور منصور بكري للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة فريق العمل بإدارة الإشغالات برئاسة محمود مهران.

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اعمال تطهير استعدادات العام الدراسي حى المناخ بورسعيد

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