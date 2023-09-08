موضوع خطبة الجمعة اليوم 8 سبتمبر 2023

موضوع خطبة الجمعة اليوم.. يحمل المسلمون في مصر اهتمامًا كبيرًا لمعرفة موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع المساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

ونرصد في التقرير التالي موضوع خطبة الجمعة اليوم:

موضوع خطبة الجمعة اليوم

كشفت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، على موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنه تم تكليف الأئمة والخطباء في جميع المساجد بالحديث حول موضوع "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه".

وتتناول الخطبة قصصا من حياة الحبيب المصطفى سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت عبادته وسطا وكيف كان ميسرا لا معسرا، وكيف كان يناجي ربه سبحانه وتعالى، ويراقبه في كل تصرفاته وهو المعصوم من كل ذنب.

وفي هذا الصدد، شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة، لافتة إلأى أهمية الالتزام بالوقت المحدد لها وهو 15 دقيقة، واثقة في سعة علمهم الغزير ورحابة صدرهم.

مبادرة هذا نبينا

وكانت قد اعلنت وزارة الاوقاف انه حبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووفاء بحقه (عليه الصلاة والسلام) تطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) طوال شهر سبتمبر 2023م، من خلال خمس خطب متتابعة ، على النحو التالي :

1. الجمعة (1) سبتمبر تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".

2. الجمعة (8) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .

3. الجمعة (15) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .

4. الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .

5. الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان: "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته" .

وذلك فضلا عن المحاضرات والندوات والمسابقات والقوافل والأسابيع الدعوية التي تطلقها الوزارة على مدار شهر سبتمبر للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته، مع مشاركة جميع الأئمة الموفدين في مختلف دول العالم والمحبين لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذه المبادرة والحملة الدعوية الواسعة للتعريف بنبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) .

