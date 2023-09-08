هيئة تعليم الكبار: محو أمية 6 ملايين مواطن منذ 2014 (فيديو)

كشف الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، عن آخر جهود الدولة لتعليم الكبار ومحو الأمية بكل المحافظات، قائلًا إنه بفضل القيادة السياسية منذ عام 2014 حتى الآن نشهد محو أمية 6 ملايين مواطن.

وأشار ناصف، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، إلى أن إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء على تعليم الكبار ومحو الأمية، جعل الجهات الشريكة تتوافد على الهيئة لتوقيع بروتوكولات تعاون.

الهيئة تمتلك إرادة سياسية للإصلاح

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار أن الهيئة تمتلك إرادة سياسية للإصلاح، مردفًا: "مثلما استطاعت الدولة أن تتحرر من فيروس سي في عام ونصف، قادرة أن تتحرر من الأمية في عام واحد".

وتابع: مشكلة السكان تتضافر مع الأمية، حيث إنهما وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن صعوبة الأمية في تشابكها وتضافرها مع عدد من القضايا الاجتماعية مثل الفقر والجهل والبطالة، والتي ينجم عنها مشكلات اجتماعية أخرى، وبالتالي المدخل الكلي في الإصلاح هو محو الأمية وتعليم الكبار.