الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأمين المساعد للإصلاح والتنمية: الشباب يمثلون العمود الفقرى لأى أمة

الكاتب الصحفي تغيان
الكاتب الصحفي تغيان المنشاوى

 

قال الكاتب الصحفي تغيان المنشاوى الأمين المساعد لحزب الإصلاح والتنمية إن الشباب مرحلة من عمر الإنسان يتمتع فيها بالحيوية والنمو الذهني والنفسي والإجتماعي، لذا فهم يمثلون العمود الفقري لأى أمة، فهم قلبها النابض ويدها التي تبنى وتحمي.

 

وإنتقاء المواهب القادرة على الإبداع

وأضاف تغيان خلال كلمة له في جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في الحوار الوطني أنه ليس كل موهوب قادر على العمل السياسي، فعلينا اكتشاف الموهبة السياسية من ضمن المواهب المختلفة وإنتقاء المواهب القادرة على الإبداع في هذا المجال.

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وأكد الأمين المساعد لحزب الإصلاح والتنمية أن الدراسة وحدها لا تكفي ما لم تكن الموهبة هي الغالبة، مطالبا بتنقية الاجواء وتهيئة المناخ للشباب للعمل في المجال السياسي.

وأوضح تغيان أنه لا يجوز لأى رئيس أن يكون رئيسا مدى الحياة فهذا لا يفيد التمكين السياسي للشباب، متابعا: على الدولة أن تعمل بكامل طاقتها في تهيئة المناخ بداية من المدرسة بمراحلها المختلفة في وضع بعض المصطلحات السياسية والكلمات الموجزة فى كتب التربية الوطنية والكتب المشابهة لها، وإتاحة الفرصة للشباب وإزالة العقبات أمامهم لممارسة السياسة كل حسب إنتمائه.

 

التمكين السياسي للشباب عن طريق المؤتمرات

واقترح أيضا التمكين السياسي للشباب عن طريق المؤتمرات ونماذج المحاكاة عن طريق الجامعات الحكومية كما يجب دعم الأنشطة الطلابية داخل الجامعات ومساندة الإتحادات الطلابية بأن تقوم بدورها السياسي على أكمل وجه بما يتماشى مع القرن الحديث، وكما يجب تخصيص" كوتة " للشباب في كافة المجالس النيابية والمحلية.

 

وأوصى تغيان بحماية الشباب من المخاطر والفصل التعسفي وتوفير العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات ودعم مشروعاته الصغيرة وتمكينه من التعبير عن رأيه دون تجاوز.

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